Зинченко вернулся в Аякс для восстановления после травмы

Украинский защитник будет тренироваться с амстердамским Аяксом в ближайшее время.

Футболист завершит заключительный этап реабилитации после травмы на базе нидерландского клуба.

Об этом сообщает официальный сайт Аякса.

"Рады видеть тебя, Александр!" — говорится в заявлении клуба.

Напомним, в феврале 2026 года Аякс приобрел Зинченко у лондонского Арсенала за 1,5 миллиона евро. Однако украинец получил тяжелую травму уже во втором матче за амстердамскую команду — у него был разрыв крестообразных связок колена.

Летом защитник покинул Аякс после завершения контракта и получил статус свободного агента. Теперь он сможет продолжить восстановление на базе бывшего клуба.

Отметим, что в составе Аякса также выступает украинский вингер Виктор Цыганков.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!