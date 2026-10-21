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Футбол

Зинченко вернулся в Аякс для восстановления после травмы

Украинский защитник будет тренироваться с амстердамским Аяксом в ближайшее время.
Сегодня, 18:29       Автор: Сергей Носенко
Александр Зинченко в составе Аякса / Getty Images
Александр Зинченко в составе Аякса / Getty Images

 Футболист завершит заключительный этап реабилитации после травмы на базе нидерландского клуба.

Об этом сообщает официальный сайт Аякса.

"Рады видеть тебя, Александр!" — говорится в заявлении клуба.

Напомним, в феврале 2026 года Аякс приобрел Зинченко у лондонского Арсенала за 1,5 миллиона евро. Однако украинец получил тяжелую травму уже во втором матче за амстердамскую команду — у него был разрыв крестообразных связок колена.

Летом защитник покинул Аякс после завершения контракта и получил статус свободного агента. Теперь он сможет продолжить восстановление на базе бывшего клуба.

Отметим, что в составе Аякса также выступает украинский вингер Виктор Цыганков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аякс зинченко

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