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Виктор Цыганков перешел в Аякс

Амстердамский клуб объявил о переходе 28-летнего вингера, заключив с ним контракт до лета 2029 года.
Сегодня, 13:35       Автор: Сергей Носенко
Цыганков в Аякс / ajax.nl
Цыганков в Аякс / ajax.nl

Голландский Аякс достиг соглашения с испанской Жироной и лично с Виктором Цыганковым о переходе украинского игрока. Об этом сообщили в официальном пресс-релизе амстердамского клуба 27 августа. Известно, что вингер подписал контракт до 30 июня 2029 года.

Технический директор Аякса Йорди Кройфф прокомментировал трансфер: Мы рады, что Виктор подписал с нами контракт. С его приходом мы получили опытного игрока, который сразу же усилит состав. Он также хорошо знаком со стилем игры, который мы хотим внедрить. Сейчас мы работаем над тем, чтобы он как можно скорее был готов выйти на поле.

Напомним, что прогнозы о возможном переходе Виктора журналисты озвучивали еще несколько дней назад.

Есть предположение, что ключевую роль в организации процесса сыграл бывший тренер каталонской команды Мичел Санчес.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аякс Виктор Цыганков

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