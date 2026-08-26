iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Новичок АПЛ готовит два серьезных усиления

Сандерленд нацелился на Джека Грилиша и Игоря Пайшао.
Сегодня, 19:35       Автор: Андрей Безуглый
Джек Грилиш / Getty Images
Джек Грилиш / Getty Images

Сандерленд намерен усилиться в последние дни трансферного окна, пишет The Athletic.

Клуб уже сделал пару трансферов, а теперь решил подписать пару звезд.

Сейчас "черные коты" работают над трансфером Игоря Пайшао из Марселя, однако французский клуб не хочет отпускать одного из своих лидеров.

Куда более простым на этом фоне выглядит аренда Джека Грилиша.

Сандерленд хочет взять англичанина на сезон, но готов платить только часть зарплаты. А потом уже предложить Грилишу полноценный контракт, когда истечет его соглашение с Сити.

Ранее также новый трансфер представил Манчестер Сити.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Джексон согласовал контракты с двумя клубами Джексон согласовал контракты с двумя клубами
ПСЖ работает над новым контрактом своего лидера ПСЖ работает над новым контрактом своего лидера
Ливерпуль получил очередной отказ от английских клубов Ливерпуль получил очередной отказ от английских клубов
Овертайм, который решил всё: финал GGBET 3х3 Чемпионата Украины Овертайм, который решил всё: финал GGBET 3х3 Чемпионата Украины

Видео

Сикан отличился четвертым голом за Андерлехт в квалификации Лиги Европы
Сикан отличился четвертым голом за Андерлехт в квалификации Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Реал сыграет в чемпионате, Лион - в Лиге чемпионов
просмотров
Костюк вышла в четвертьфинал "тысячника" в Цинциннати
просмотров
Ястремская потерпела поражение на старте турнира в Мексике
просмотров
Калинина снялась с турнира в Монтеррее из-за травмы
просмотров

Последние новости

Европа20:25
Джексон согласовал контракты с двумя клубами
Европа19:35
Новичок АПЛ готовит два серьезных усиления
Европа18:55
ПСЖ работает над новым контрактом своего лидера
Европа18:15
Ливерпуль получил очередной отказ от английских клубов
Украина17:57
Овертайм, который решил всё: финал GGBET 3х3 Чемпионата Украины
Европа17:15
Челси может подписать чемпиона мира
Европа16:30
Манчестер Сити представил нового полузащитника
Украина13:04
Шахтер подписал уругвайского защитника Алана Маттурро
Украина12:12
Эрик Рамирес окончательно покинул Динамо
11:34
Украинская баскетболистка покинет университет после подписания россиянки
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK