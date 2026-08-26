Новичок АПЛ готовит два серьезных усиления

Сандерленд нацелился на Джека Грилиша и Игоря Пайшао.

Сандерленд намерен усилиться в последние дни трансферного окна, пишет The Athletic.

Клуб уже сделал пару трансферов, а теперь решил подписать пару звезд.

Сейчас "черные коты" работают над трансфером Игоря Пайшао из Марселя, однако французский клуб не хочет отпускать одного из своих лидеров.

Куда более простым на этом фоне выглядит аренда Джека Грилиша.

Сандерленд хочет взять англичанина на сезон, но готов платить только часть зарплаты. А потом уже предложить Грилишу полноценный контракт, когда истечет его соглашение с Сити.

Ранее также новый трансфер представил Манчестер Сити.

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