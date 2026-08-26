Джексон согласовал контракты с двумя клубами

Нападающий Челси Николас Джексон имеет несколько вариантов продолжения карьеры, пишет Фабрис Хокинс.

Сенегалец уже согласовал личный контракт с Астон Виллой и Атлетико. Оба клуба сейчас ведут переговоры непосредственно с Челси.

Ожидается, что трансфер обойдется в примерно 70 млн евро, а в переговоров пока лидируют бирмингемцы.

Унаи Эмери ранее работал с Джексоном в Вильярреале, а теперь является главным фактором того, что форвард выберет Виллу.

Ранее также сообщалось, что Челси может наоборот подписать игрока Астон Виллы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!