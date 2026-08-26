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Футбол

Ливерпуль получил очередной отказ от английских клубов

Кристал Пэлас не продал Исмаилу Сарра.
Сегодня, 18:15       Автор: Андрей Безуглый
Исмаила Сарр / Getty Images
Исмаила Сарр / Getty Images

Ливерпулю все никак не удается подписать нового вингера.

Как сообщает Фабрицио Романо, мерсисайдцы получили очередной отказ при попытке подписать Исмаилу Сарра.

Ливерпуль предложил Кристал Пэлас 50 млн фунтов за 28-летнего сенегальца. Однако лондонский клуб предпочел сохранить игрока.

Это уже не первая неудача мерсисайдцев в Англии, ранее они так же не смогли выкупит Янкубу Минте у Брайтона.

Ранее также новый трансфер представил Манчестер Сити.

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