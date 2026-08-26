Ливерпуль получил очередной отказ от английских клубов

Ливерпулю все никак не удается подписать нового вингера.

Как сообщает Фабрицио Романо, мерсисайдцы получили очередной отказ при попытке подписать Исмаилу Сарра.

Ливерпуль предложил Кристал Пэлас 50 млн фунтов за 28-летнего сенегальца. Однако лондонский клуб предпочел сохранить игрока.

Это уже не первая неудача мерсисайдцев в Англии, ранее они так же не смогли выкупит Янкубу Минте у Брайтона.

Ранее также новый трансфер представил Манчестер Сити.

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