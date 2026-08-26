Совладелец Лидса и 49ers осужден за секс-скандал

Совладелец футбольных клубов Лидс, Рейнджерс и команды НФЛ Сан-Франциско 49ers, 45-летний Джед Йорк, был приговорен к одному тюремному заключению и штрафу в штате Огайо, США, по обвинениям в привлечении к проституции.

По информации судебных протоколов, дело завел Департамент полиции Восточной Палестины. Йорк отозвался на объявление, размещенное тайными офицерами Специальной группы по борьбе с торговлей людьми штата Огайо, и заключило соглашение об интимных услугах за 140 долларов (около 103 фунтов стерлингов).

После соглашения со следствием Йорк не признал свою вину официально, но принял обвинительный приговор без обжалования. Он получил один день заключения за каждое правонарушение, 150 долларов штрафа за нарушение общественного порядка и 1000 долларов штрафа за хранение орудий преступной деятельности.

Джед Йорк / Источник: Getty Images

Адвокаты Йорка пытались скрыть судебные документы от общественности, но суд отклонил этот запрос. Представители футбольных клубов отказались комментировать ситуацию, а Сан-Франциско 49ers заявили: "Поскольку это юридический вопрос, который уже решен, мы не будем предоставлять никаких дальнейших комментариев".

Национальная футбольная лига уже начала собственную проверку: "Нам известно об этом вопросе, который будет рассмотрен в соответствии с политикой личного поведения".

Йорк, являющийся главным исполнительным директором 49ers Enterprises, начал инвестировать в Лидс Юнайтед в 2018 году, а в 2023-м получил полный контроль над клубом. В мае 2025 года консорциум с участием американцев приобрел 51% акций шотландского рейнджерса. Однако, несмотря на значительные инвестиции, Йорк не принимает непосредственного участия в ежедневном управлении этими футбольными клубами.

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