Эрик Рамирес окончательно покинул Динамо

Киевское Динамо официально завершило сотрудничество с 27-летним венесуэльским нападающим Эриком Рамиресом. «Бело-синие» достигли полноценного соглашения с клубом Карабобо о трансфере футболиста.

Рамирес присоединился к Карабобо в начале 2026 как арендованный игрок. После успешного выступления в течение сезона руководство клуба решило выкупить его контракт. Новый договор с нападающим рассчитан до 2029 года.

В составе Карабобо Рамирес провел 25 матчей, забил 7 голов и сделал одну результативную передачу. Он сыграл решающую роль в победе своей команды в Апертуре чемпионата Венесуэлы, забив важный гол в финальном матче.

По данным источников, Динамо Киев пыталось вернуть Рамиреса обратно в свою команду этим летом. Переговоры продолжались около 20 дней, но венесуэлец решил остаться в родном клубе.

Рамирес присоединился к Динамо Киев в июле 2021 года. За это время он провел 20 матчей во всех турнирах, забив 4 гола. С 2022 года он не смог закрепиться в основном составе киевлян и был отдан в аренду разным клубам мира.

В списке команд, за которые выступал Рамирес, - испанский Спортинг (Хихон), словацкий Слован, колумбийский Атлетико Насьональ, аргентинский Тигре и чешский Богемианс 1905 года. Теперь он возвращается в Южную Америку на постоянную основу.

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