Свитолина с мужем вышли в полуфинал US Open
Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее муж, французский теннисист Гаэль Монфис, сумели пробиться в полуфинал Открытого чемпионата США в смешанном разряде.
В четвертьфинале Свитолина и Монфис победили чешку Катержину Синякову и британца Генри Паттена.
Благодаря этой победе Свитолина стала лишь второй украинкой в истории US Open, которой удалось дойти до полуфинала смешанного турнира. Первой была Даяна Ястремская, которая в 2021 году в паре с австралийцем Максом Перселлом добралась до этой стадии, где уступила соперникам из Мексики и Сальвадора.
Кроме того, для украинского тенниса это первый полуфинал турнира Grand Slam в смешанном разряде с 2023 года. Тогда на Уимблдоне Людмила Киченок в паре с хорватом Мате Павичем стала победительницей турнира.
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