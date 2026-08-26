Свитолина с мужем вышли в полуфинал US Open

Украинская теннисистка повторила достижение партнерши по сборной и стала второй украинкой в истории, которая дошла до полуфинала смешанного турнира US Open.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее муж, французский теннисист Гаэль Монфис, сумели пробиться в полуфинал Открытого чемпионата США в смешанном разряде.

В четвертьфинале Свитолина и Монфис победили чешку Катержину Синякову и британца Генри Паттена.

Благодаря этой победе Свитолина стала лишь второй украинкой в истории US Open, которой удалось дойти до полуфинала смешанного турнира. Первой была Даяна Ястремская, которая в 2021 году в паре с австралийцем Максом Перселлом добралась до этой стадии, где уступила соперникам из Мексики и Сальвадора.

Кроме того, для украинского тенниса это первый полуфинал турнира Grand Slam в смешанном разряде с 2023 года. Тогда на Уимблдоне Людмила Киченок в паре с хорватом Мате Павичем стала победительницей турнира.

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