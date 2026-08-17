Свитолина с камбеком вышла в третий круг "тысячника" в Цинциннати

Украинка одержала волевую победу, закрыв матч с "баранкой" для соперницы.

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№9 WTA) с волевой победы стартовала на турнире WTA 1000 в Цинциннати.

Украинка начинала выступления на соревнованиях в США со второго раунда, где встречалась с Терезой Валентовой (№64 WTA) из Чехии и обыграла соперницу в трех сетах со счетом 3:6, 7:6(5), 6:0.

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Уступив в первой партии, Свитолина во второй отыгралась с 2:5 на тай-брейке, забрав пять розыгрышей кряду, а затем уверенно закрыла матч, не отдав сопернице ни одного гейма в решающем сете.

Матч продолжался 2 часа 20 минут. Украинка за игру шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть из 12 брейк-пойнтов.

Это была первая очная встреча теннисисток.

WTA 1000, Цинциннати, США

Второй круг

Элина Свитолина (Украина) - Тереза Валентова (Чехия) 3:6, 7:6(5), 6:0

В третьем круге Свитолина сыграет против китаянки Ван Сиюй.

Ранее сообщалось, что Дарья Снигур вылетела с турнира в Цинциннати.

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