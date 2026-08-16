Ланс впервые в истории выиграл Суперкубок Франции

Ланс сенсационно стал обладетелем Суперкубка Франции.

Команда Дино Топпмеллера встречалась с ПСЖ и, казалось, что доля трофея решена.

Однако именно Ланс открыл счет, на 32-й минуте отличился Товен. А через пять минут ПСЖ остался в большинстве, однако не смог додавить соперника.

Доигрывали команды и вовсе десять на десять после удаления Мендеша, но Ланс сумел удержать победу.

"Кроваво-золотые" впервые в своей истории выиграли Суперкубок Франции. Ранее они только раз играли за этот трофей, проиграв ПСЖ в 1998 году.

Ранее также Арсенал взял Суперкубок Англии.

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