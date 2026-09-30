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Фьюри и Джошуа устроили первую дуэль взглядов перед боем

Британские экс-чемпионы впервые встретились перед будущим мегафайтом.
Вчера, 22:20       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа / Getty Images
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа / Getty Images

Бывшие чемпионы мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (36-2-1, 25 КО) и Энтони Джошуа (30-4, 27 КО) все же встретятся в ринге, несмотря на все опасения о срыве боя из-за разногласий по поводу его организации.

Поединок двух британских боксеров должен состояться 11 декабря на арене Principality Stadium в Кардиффе, Уэльс, а его победитель станет обладателем титула WBA Super.

Бой будет транслироваться в прямом эфире на Netflix.

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Фьюри и Джошуа в среду, 30 сентября, впервые встретились перед будущим поединком на совместной пресс-конференции в Лондоне.

После мероприятия британские боксеры провели традиционную дуэль взглядов. Оба соперника, сойдясь лицом к лицу, пребывали в хорошем настроении, обменялись фразами, а под конец Эй Джей еще и пощекотал своего оппонента.

Ранее промоутер Фьюри сообщил, предусмотрен ли реванш в контракте на бой с Джошуа.

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Фьюри и Джошуа устроили первую дуэль взглядов перед боем
Фьюри и Джошуа устроили первую дуэль взглядов перед боем

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