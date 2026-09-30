Фьюри и Джошуа устроили первую дуэль взглядов перед боем
Бывшие чемпионы мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (36-2-1, 25 КО) и Энтони Джошуа (30-4, 27 КО) все же встретятся в ринге, несмотря на все опасения о срыве боя из-за разногласий по поводу его организации.
Поединок двух британских боксеров должен состояться 11 декабря на арене Principality Stadium в Кардиффе, Уэльс, а его победитель станет обладателем титула WBA Super.
Бой будет транслироваться в прямом эфире на Netflix.
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Фьюри и Джошуа в среду, 30 сентября, впервые встретились перед будущим поединком на совместной пресс-конференции в Лондоне.
После мероприятия британские боксеры провели традиционную дуэль взглядов. Оба соперника, сойдясь лицом к лицу, пребывали в хорошем настроении, обменялись фразами, а под конец Эй Джей еще и пощекотал своего оппонента.
THE FACE-OFF WE ALL WAITED FOR 👀— Ring Magazine (@ringmagazine) September 30, 2026
The INTENSE first face-off between Tyson Fury and Anthony Joshua 😤#FuryJoshua | Dec 11th | Live only on Netflix 🥊 pic.twitter.com/EYKe14Y0BE
Ранее промоутер Фьюри сообщил, предусмотрен ли реванш в контракте на бой с Джошуа.
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