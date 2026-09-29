Райан Гарсия предложил замену бою Фьюри — Джошуа

Чемпион мира хочет провести поединок с Мэнни Пакьяо 11 декабря, если бой британских тяжеловесов не состоится.

Райан Гарсия (26-2, 21 КО) предложил организовать свой поединок с филиппинским бывшим чемпионом мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8-3, 39 КО).

Гарсия призвал провести их бой на Netflix 11 декабря, если встреча между британскими тяжеловесами Тайсоном Фьюри (36-2-1, 25 КО) и Энтони Джошуа (30-4, 27 КО) не состоится.

"Поставьте меня и Мэнни Пакьяо на Netflix, и мы спасем вечер бокса. Мы с Мэнни спасем эту дату 11 декабря", — заявил Гарсия.

В последний раз Гарсия выходил на ринг несколько недель назад, победив Конора Бенна техническим нокаутом во втором раунде.

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Пакьяо в последний раз проводил поединок в июле прошлого года, завершив его вничью.

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