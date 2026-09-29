Трубин: Рад играть матчи, особенно учитывая все, что происходит

Вратарь национальной команды Украины Анатолий Трубин поделился своими мыслями после матча с Грузией во втором туре Лиги наций, который завершился вничью (0:0).

У себя в клубе Трубин на данном этапе не является игроком основы, проводя большинство матчей на скамейке запасных.

"Я очень рад, что у меня есть возможность играть матчи, особенно учитывая все, что происходит в последние месяцы. Я счастлив, что смог сыграть, и счастлив, что вообще играю за национальную команду - это большая честь и гордость".

Голкипер прокомментировал необычный состав на матч.

"Конечно, мы хотели победить, но, возможно, мы никогда не играли в таком составе все вместе. Но я считаю, что мы все равно неплохо справились. Да, мы можем и будем становиться лучше, на 100 процентов, но в целом это хорошее продолжение после победы над Венгрией".



Отметим, что именно Трубин стал Лучшим игроком матча по мнению фанатов.

"В целом я рад и счастлив, что болельщики голосуют, оценивают мою игру, поэтому я очень благодарен им за это. Но для меня самое главное - это победа команды. Я сделаю все возможное, чтобы команда не пропускала голы.

Сейчас у нас немного больше времени на подготовку, на один день, поэтому, как сказал главный тренер, мы будем держать баланс. Когда победили, когда сыграли вничью - нужно держать баланс, потому что еще две игры, ничего еще не решено. Поэтому нужно становиться лучше как команда и каждому в отдельности. Еще две домашние игры с нашими болельщиками - будет очень здорово, я думаю", - сказал Трубин в эфире MEGOGO.

Игру сборной в матче против Грузии также прокомментировал и главный тренер Андреа Мальдера.

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