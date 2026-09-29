iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Малиновский перенес операцию

Полузащитник Трабзонспора пропустит еще некоторый срок.
Сегодня, 11:52       Автор: Василий Войтюк
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский не смог обойтись без оперативного вмешательства.

Пресс-служба Трабзонспора сообщила, что 33-летний хавбек перенес операцию на колене.

Ранее у Малиновского диагностировали большой отек мягких тканей на внутренней части колена. Ожидалось, что его восстановление займет около месяца, после чего футболист сможет вернуться на поле уже после международной паузы.

Тем не менее ситуация ухудшилась, и Малиновскому пришлось перенести артроскопию. Теперь сроки восстановления Руслана не сообщаются.

В нынешнем сезоне игрок сыграл всего четыре матча.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Руслан Малиновский

Статьи по теме

Стало известно, поедут ли Малиновский и Батагов на игру Санкт-Петербург Стало известно, поедут ли Малиновский и Батагов на игру Санкт-Петербург
Трабзонспор Малиновского и Батагова проведет спарринг с российским Зенитом Трабзонспор Малиновского и Батагова проведет спарринг с российским Зенитом
Малиновский дебютировал за Трабзонспор ничьей в матче чемпионата Турции Малиновский дебютировал за Трабзонспор ничьей в матче чемпионата Турции
"А потом такое": Малиновский вспомнил последние мгновения перед жутким инцидентом с Эриксеном "А потом такое": Малиновский вспомнил последние мгновения перед жутким инцидентом с Эриксеном

Видео

Венгрия - Украина 0:1: Видео гола и лучших моментов матча Лиги наций
Венгрия - Украина 0:1: Видео гола и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" встретятся с Грузией во втором туре Лиги наций
просмотров
Футбол сегодня: новое испытание для чемпионов мира
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей девятого тура
просмотров
NaVi проиграли в гранд-финале PGL Wallachia Season 9
просмотров

Последние новости

Бокс12:34
Райан Гарсия предложил замену бою Фьюри — Джошуа
Европа11:52
Малиновский перенес операцию
Лига наций11:07
Известны причины замены Пономаренко и Ваната в перерыве
Лига наций10:51
Трубин: Рад играть матчи, особенно учитывая все, что происходит
Лига наций09:46
Мальдера: Я не разделяю команду на основных и запас
Бокс09:30
Бокс: расписание боев
Европа08:20
Футбол сегодня: новое испытание для чемпионов мира
Вчера, 23:41
Лига наций23:41
Северная Ирландия и Венгрия сыграли вничью и сохранили интригу в группе Украины
Лига наций23:31
Италия реабилитировалась за поражение от Бельгии, разгромив Турцию
Формула 122:43
Больше пит-стопов? В Формулі-1 готовят новые шины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK