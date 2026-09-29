Малиновский перенес операцию

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский не смог обойтись без оперативного вмешательства.

Пресс-служба Трабзонспора сообщила, что 33-летний хавбек перенес операцию на колене.

Ранее у Малиновского диагностировали большой отек мягких тканей на внутренней части колена. Ожидалось, что его восстановление займет около месяца, после чего футболист сможет вернуться на поле уже после международной паузы.

Тем не менее ситуация ухудшилась, и Малиновскому пришлось перенести артроскопию. Теперь сроки восстановления Руслана не сообщаются.

В нынешнем сезоне игрок сыграл всего четыре матча.

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