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Футбол

Мальдера: Я не разделяю команду на основных и запас

Наставник сборной оценил игру Украины против Грузии в Лиге наций.
Сегодня, 09:46       Автор: Василий Войтюк
Андреа Мальдера / Getty Images
Андреа Мальдера / Getty Images

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера поделился своими мыслями после ничейного исхода матча второго тура Лиги наций против Грузии (0:0).

"Прежде чем говорить о футболе, хотел бы выразить наше сочувствие людям в Киеве, который сегодня подвергся трусливому и жестокому бомбардированию. Это первое, что я хотел бы подчеркнуть. Близость к нашему народу – очень важно".

Тренерский штаб сделал 10 изменений в старте, по сравнению с первым матчем Лиги нацый.

"Я не разделяю команду на основных и запасных. Мы - одна команда. Я считаю, что я должен был рассмотреть других игроков, дать им возможность играть. Они дали мне очень важные ответы на мои вопросы. И я очень доволен игроками, которые сегодня играли".

Игра в атаке сборной вызвала много вопросов, ведь моментов почти не создавали.

"У нас не было важных моментов. Они очень сильно садились в пять защитников и сузили глубину для нас. И нам нужно было очень чисто играть с технической точки зрения. Были моменты, когда мы приближались к штрафной площадке. И, к сожалению, иногда нам не хватало последнего паса. В первом тайме мы слишком часто играли вертикально, но я повторяю: каждый матч разный. Даже с тактической точки зрения это был довольно сложный матч. Также с эмоциональной точки зрения. Самое важное то, что команда отреагировала и игроки боролись на поле".

"Я не говорил с игроками о их агрессивности после матча с Венгрией. К сожалению, мы получили две сложные желтые карточки. Это Бондарь и Очеретько, которые не смогут помочь команде в следующем матче. Ребята боролись и когда нужно было идти в стыки, они это делали. С этой точки зрения я ничего не говорил игрокам, но матч был очень сложным".

В другом матче группы Северная Ирландия и Венгрия также сыграли 0:0, что позволило ирландцам продолжить лидировать в таблице.

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