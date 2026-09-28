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Трубин стал Львом матча в игре Украины против Грузии

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин получил награду Лев матча по итогам поединка второго тура Лиги наций против Грузии.
Вчера, 21:32       Автор: Сергей Носенко
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

25-летний голкипер получил 81% голосов болельщиков. Трубин сохранил свои ворота в неприкосновенности, совершил пять сейвов, один раз успешно сыграл на выходе и дважды вынес мяч.

Кроме того, вратарь отдал 18 точных передач из 20 — 90% точности.

Матч с Грузией стал для Трубина 30-м в составе национальной сборной Украины.

Лев матча — это специальная награда, которую УАФ вручает лучшему игроку сборной Украины по итогам конкретного поединка. Победителя определяют голосованием болельщиков.

Напомним, Украина сыграла вничью с Грузией во втором туре Лиги наций.

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