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Футбол

Игроки Карпат и ЛНЗ получили дисквалификации после удалений в матчах седьмого тура УПЛ

Ян Костенко и Назарий Муравский были отстранены на ближайшие поединки.
Сегодня, 11:25       Автор: Игорь Мищук
Ян Костенко / Getty Images
Ян Костенко / Getty Images

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ присудил дополнительные наказания вингеру Карпат Яну Костенко и защитнику ЛНЗ Назарию Муравскому после их удалений в матчах седьмого тура УПЛ.

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Костенко в поединке с Вересом (1:1) провел на поле всего две минуты. Вингер Карпат за грубый подкат против Кая Ципота сначала получил желтую карточку, но после консультации с VAR арбитр изменил свое решение и удалил игрока на 64-й минуте.

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КДК УАФ квалифицировал этот эпизод как серьезное игровое нарушение и дисквалифицировал Костенко на три матча.

Муравский в поединке против Шахтера (0:3) был удален на 22-й минуте. Капитан ЛНЗ перед исполнением стандарта отмахнулся от Марлона Гомеса, ударив того локтем в лицо, за что получил прямую красную карточку.

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Защитник черкасской команды также был отстранен на три матча.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей УПЛ сезона-2026/27.

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