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26-летний боксер умер после тяжелой травмы мозга

Мексиканский боксер Артуро "Лобито" Торрес скончался после серьезной травмы, полученной во время боя в Мехикали.
Вчера, 22:33       Автор: Сергей Носенко
Артуро Торрес / Instagram
Артуро Торрес / Instagram

Спортсмен провел шесть дней в больнице, однако спасти его не удалось.

Трагедия произошла 19 сентября в парке Висенте Герреро. Торрес встретился с соотечественником Хильберто "Торито" Гарсией. Поединок был рассчитан на восемь раундов, но завершился досрочно в седьмом: угол Торреса выбросил полотенце, после чего рефери остановил бой и зафиксировал победу Гарсии техническим нокаутом.

Почти сразу после остановки поединка состояние Торреса резко ухудшилось. Он потерял сознание и начал биться в судорогах. Боксера доставили в больницу общего профиля Мехикали, где ему провели операцию из-за кровоизлияния/скопления крови в мозге. После хирургического вмешательства врачи ввели его в медикаментозную кому.

На следующий день брат спортсмена Анхель Торрес сообщил, что операция прошла успешно. Однако состояние боксера оставалось тяжелым. Позже стало известно о его смерти.

Торрес выступал на профессиональном ринге с ноября 2018 года. За карьеру он провел 24 боя: 15 побед, 6 поражений и 3 ничьи, шесть раз отправляя соперников в нокаут. Мексиканец также завоевывал региональные титулы FECOMBOX в двух весовых категориях.

А в это время Фьюри гневно отреагировал на возможную отмену боя с Джошуа.

 

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