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Сборная Ирландии проведет матч с Израилем после голосования игроков

Сборная Ирландии подтвердила, что воскресный матч Лиги наций против Израиля в Дебрецене состоится.
Сегодня, 18:04       Автор: Сергей Носенко
Сборная Ирландии / Getty Images
Сборная Ирландии / Getty Images

Утром в субботу проведение встречи оказалось под вопросом. Предматчевая пресс-конференция главного тренера Хеймира Хадльгримссона была перенесена всего за 15 минут до начала, а запланированная тренировка не состоялась в назначенное время.

Игроки сборной провели продолжительное совещание в отеле. По неподтвержденной информации, несколько футболистов, среди которых голкипер Гэвин Базуну, хотели отказаться от участия в матче.

Позже команда вернулась на стадион Надьэрдей, где состоялась пресс-конференция. Генеральный директор Ирландской футбольной ассоциации Дэвид Керрелл сообщил, что футболисты провели голосование.

"Значительное большинство игроков проголосовало за то, чтобы провести матч", — заявил Керрелл.

Напомним, сборная Грузии сменила главного тренера перед матчем с Украиной.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: израиль Северная Ирландия

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