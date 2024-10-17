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Женская сборная Украины по футзалу «уничтожила» Северную Ирландию в квалификации на чемпионат мира

"Сине-желтые" реабилитировались за поражение от Франции.
Сегодня, 19:31
УАФ
УАФ

В рамках второго тура квалификации на женский чемпионат мира сборная Украины по футзалу встретилась с соперницами из Северной Ирландии.

«Сине-желтые» удачно начали игру, забив дважды в первой 20-минутке. Первой отличилась Анастасия Клипаченко, а удвоила преимущество Дарья Ковшик.

Вторая половина встречи оказалась для наших девушек еще лучше. Ковшик, в итоге, оформила покер, забив еще трижды, также забила и Ксения Бурлаченко.

Таким образом, сейчас сборная Украины имеет 3 очка после 2 матчей. 19 октября коллектив Олега Шайтанова встретится с Чехией.

Северная Ирландия - Украина 0:6

Голы: Клипаченко (15), Ковшик (16, 23, 28, 38), Бурлаченко (34).

Северная Ирландия: Харкнесс - Макмастер, Келли, Пичи, Ри; Ньюмен, Макконнелл, Данн, Узерол, Хеннити, Белл, Маккей, Маккартни, Демпстер.

Украина: Терех - Шульга, Гриценко, Ковшик, Форсюк; Митрофанская, Кислова, Дрозд, Титова, Воловенко, Клипаченко, Костюк, Бурлаченко

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Северная Ирландия

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