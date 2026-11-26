Журнал The Ring опубликовал полный список поединков боксерского вечера, главным событием которого станет противостояние бывших чемпионов мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

Боксерское шоу состоится 11 декабря на стадионе Principality Stadium в Кардиффе (Уэльс). Основной кард будет транслироваться в прямом эфире на платформе Netflix. В него войдут четыре поединка, в том числе встреча бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера с конголезцем Мартином Баколе.

Изначально соперником Уайлдера должен был стать австралиец Джай Опетая, однако он выбыл из программы из-за травмы руки. Его заменил Баколе, получивший возможность встретиться с бывшим чемпионом WBC.

Полный список поединков вечера:

Основной кард:

Тайсон Фьюри – Энтони Джошуа.

Деонтей Уайлдер – Мартин Баколе.

Мозес Джолли – Игор Адиэль Маседо.

Да'Мазион Ванхаутер – Майкл Эссомба.

Предварительный кард:

Джо Кордина – Маурисио Лара.

Хаято Цуцумі – Вик Пасильяс.

Рейто Цуцумі – Мухиб Фазельдин.

Константино Нанга – Леррон Ричардс.

Мики Таллон – Шон Брюс.

Мохаммед Алакель – Роджер Ривера.

Одель Камара – Патрик Матейчек.

Роман Фьюри – Адам Коларик.

Поединок Тайсона Фьюри с Энтони Джошуа станет главным событием вечера. Основной кард покажут на Netflix, а предварительные бои будут доступны в TikTok Netflix и социальных сетях The Ring.

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