Фьюри – Джошуа: объявлен полный кард вечера
Боксерское шоу состоится 11 декабря на стадионе Principality Stadium в Кардиффе (Уэльс). Основной кард будет транслироваться в прямом эфире на платформе Netflix. В него войдут четыре поединка, в том числе встреча бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера с конголезцем Мартином Баколе.
Изначально соперником Уайлдера должен был стать австралиец Джай Опетая, однако он выбыл из программы из-за травмы руки. Его заменил Баколе, получивший возможность встретиться с бывшим чемпионом WBC.
Полный список поединков вечера:
Основной кард:
- Тайсон Фьюри – Энтони Джошуа.
- Деонтей Уайлдер – Мартин Баколе.
- Мозес Джолли – Игор Адиэль Маседо.
- Да'Мазион Ванхаутер – Майкл Эссомба.
Предварительный кард:
- Джо Кордина – Маурисио Лара.
- Хаято Цуцумі – Вик Пасильяс.
- Рейто Цуцумі – Мухиб Фазельдин.
- Константино Нанга – Леррон Ричардс.
- Мики Таллон – Шон Брюс.
- Мохаммед Алакель – Роджер Ривера.
- Одель Камара – Патрик Матейчек.
- Роман Фьюри – Адам Коларик.
Поединок Тайсона Фьюри с Энтони Джошуа станет главным событием вечера. Основной кард покажут на Netflix, а предварительные бои будут доступны в TikTok Netflix и социальных сетях The Ring.
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