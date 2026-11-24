Энтони Джошуа рассказал, почему решил прекратить сотрудничество с командой Александра Усика и вернуться к тренеру Бену Дэвисону перед поединком с Тайсоном Фьюри.

Дэвинсон и Джошуа в 2023 году / Getty Images

Британский боксер будет готовиться к бою, запланированному на 11 декабря, под руководством Дэвисона, с которым уже сотрудничал в 2023–2024 годах.

В интервью The Sun Джошуа объяснил, что смена тренерского штаба связана с желанием реализовать другой стиль бокса.

"Это был феноменальный опыт работы с командой Усика, но для этого конкретного боя я понял, что мне нужны изменения — учитывая стиль, в котором я хочу боксировать, и то, что собираюсь реализовать", — заявил Джошуа.

После этого он связался с Дэвисоном и своим бывшим тренером Шоном Мерфи. По словам британца, подготовка проходит хорошо, а его главная цель — одержать победу нокаутом.

У Дэвисона также есть опыт работы с Фьюри: он тренировал британца в 2017–2019 годах, в том числе во время первого поединка против Деонтея Уайлдера.

Напомним, после завершения сотрудничества с Дэвисоном Джошуа присоединился к команде Усика, где его к двум последним боям готовил украинский тренер Егор Голуб.

Фьюри уже прокомментировал возвращение соперника к Дэвисону. Он усомнился в правильности этого решения и назвал Джошуа психологически слабым.

Кстати, Фьюри рассказал, что после победы над Кличко ему диагностировали шизофрению.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!