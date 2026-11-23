Во вторник, 24 ноября, стартует пятый тур общего этапа Лиги чемпионов. В первый игровой день фанатов ждут матчи нынешних лидеров таблицы, в которых они попробуют продолжить свой успешный еврокубковый поход.

Главными матчами вечера, будут, пожалуй противостояния Арсенала и Боруссии Дортмунд, а также выезд Наполи к Манчестер Сити. Хотя также всегда интересно следить за успехами Комо на европейской арене.

Буде/Глимт - ЛАСК

24 ноября | 19:45 | Аспмира, Буде

Стартует вечер с довольно любопытного противостояния между не самыми популярными командами Буде/Глимт и ЛАСК. Скромные по меркам Лиги чемпионов коллективы уже успели пару раз удивить болельщиков в этом сезоне.

Норвежский гранд успел обыграть Боруссию и устроить перестрелку с Наполи, но разгром от Баварии помешал Буде/Глимту оказаться выше 24-й позиции после четырех туров. ЛАСК же имел календарь попроще, но успел уступить АЕКу, а также Ливерпулю в безумном матче, но победы над Слованом и Спортингом позволили команде оказаться на 16-й строчке.

Эксперты BETKING не сомневаются, что норвежцы дома сумеют укрепить свои позиции, а потому предлагают коэффициент 1.52 на победу хозяев. Успех ЛАСКа оценивается в 5.00, а ничья - 5.33.

Галатасарай - Астон Вилла

24 ноября | 19:45 | Рамс Парк, Стамбул

Параллельно в Стамбуле один из соседей ЛАСКа Галатасарай примет Астон Виллу, которая пока находится в группе лидеров. Команда Унаи Эмери пока проиграла только Барселоне, зато успела разгромить другой турецкий гранд - Фенербахче.

У Галатасарая ситуация немного сложнее из-за двух поражений. Однако, в целом, турки показывают хороший футбол и могут рассчитывать заработать очки на домашней арене. Тем более, что сейчас у "львов" семиматчевая победная серия во всех турнирах, а бирмингемцы наоборот - не выиграли ни одного из последних пяти матчей.

На линии BETKING ждут жаркого равного матча, а потому предлагают коэффициент на то, что обе команды забьют - 1.30, а на то, что забьет лишь одна - 3.40.

Арсенал - Боруссия Д

24 ноября | 22:00 | Эмирейтс, Лондон

А вот и один из центральных матчей дня. На Эмирейтс приедет Боруссия и попробует обыграть прагматичный Арсенал Артеты. "Канониры" после поражения Брайтону вернулись к своему стилю, который помог выиграть АПЛ, и снова играют в очень неспешный и совершенно нерискованный футбол. Хотя в предыдущем туре Лиги чемпионов Славия показала, что этого может быть недостаточно для еврокубков.

Боруссия же сейчас так же на подъеме, команда не проигрывает в течение восьми матчей во всех турнирах. Да и в целом коллектив Нико Ковача играет в довольно интересный футбол, который уже принес им победу над Арсеналом в Кубке Эмирейтс этим летом.

Тем не менее, очевидно, что именно хозяева считаются безусловным фаворитом поединка. Хотя на линии и рассчитывают, что Боруссия сможет вытащить их из зоны комфорта, а потому предлагают коэффициент на тотал больше 2.5 1.62, а на тотал меньше 2.5 - 2.25.

Комо - АЕК

24 ноября | 22:00 | Стадио Джузеппе Сингалья, Комо

В этом матче также есть очевидный фаворит - Комо, однако точно не стоит недооценивать АЕК, как и забывать о том, что команда Фабрегаса тоже не идеальна. Итальянцы довольно неожиданно уступили Фейеноорду, зато в предыдущем туре отгрузили целых девять мячей Лансу, а до этого унизили Манчестер Юнайтед.

У АЕКа календарь был поскромнее, однако команда успела сыграть с Реалом, где мадридцы традиционно для этого сезона, вырвали победу в самой концовке. Так что грекам есть, чем удивить соперника.

Интересно, что эксперты BETKING готовы предложить коэффициент 1.84 на тотал больше 3.5, но также коэффициент на тотал меньше 3.5 составил 1.96.

Манчестер Сити - Наполи

24 ноября | 22:00 | Этихад, Манчестер

Еще один матч с громкими именами ожидает фанатов в Манчестере, где в гости к Сити отправится Наполи. "Горожане" под руководством Марески пока не могут похвастать тсабильными результатами, команда не может выиграть в АПЛ уже четыре матча подряд. Но хотя бы в Лиге чемпионов пока лишь одна поражение от ПСЖ.

У Наполи ситуация тоже непростая. Команда Аллегри идет лишь восьмой в чемпионате, а в Лиге чемпионов у них всего три очка. У неаполитанцев сейчас огромнейшие кадровые проблемы, и настолько сложный выезд - точно не то, что сейчас нужно команде.

На линии BETKING считают, что текущие проблемы Манчестер Сити не должны повлиять на исход матча, а потому предлагают коэффициент на их победу 1.28, а Наполи получил лишь 9.00. Ничья же оценивается в 6.50.

РБ Лейпциг - Ланс

24 ноября | 22:00 | Ред Булл Арена, Лейпциг

В Германии в рамках первого игрового дня пятого тура сойдутся два аутсайдера - РБ Лейпциг и Ланс. У "быков" на самом деле все неплохо. В чемпионате команда идет четвертой, а в Лиге чемпионов у них был очень тяжелый календарь: Комо, Реал и Манчестер Сити. Очевидно более слабый Ланс - отличный шанс для Демикелиса заработать наконец очки.

Ланс же после смены тренера пошел на дно. В чемпионате у французской команды все плохо ладится, а в еврокубках единственная победа - в перестрелке со Славией. После сокрушительного разгрома от Комо в прошлом туре Лансу необходимо реабилитироваться в глазах болельщиков и доказать, что команда способна конкурировать на наивысшем уровне.

Эксперты BETKING не исключают очередного разгрома французов, ну, или уже жаркой перестрелки, и предлагают коэффициент на тотал больше 3.5 1.78, а тотал меньше 3.5 - 2.00.

Реал - ПСВ

24 ноября | 22:00 | Сантьяго Бернабеу, Мадрид

Реал дома примет ПСВ, что должно стать для мадридцев небольшой передышкой после упорной борьбы в домашнем чемпионате. Безусловно, не стоит недооценивать нидерландский гранд, но Реал - одна из двух команд, которая пока выиграла все матчи в Лиге чемпионов. И нет предпосылок считать, что это измениться в пятом туре.

Моуринью сумел найти баланс в команде, и после мадридского дерби команда больше не проигрывает. К тому же победа в Эль-Классико добавила уверенности коллективу.

С другой стороны, у ПСВ дела идут довольно хорошо. Команда лидирует в Эредивизии, но вот на Лигу чемпионов, словно, не остается сил. Нидерландцы уступили Брюгге, Лейпцигу и не смогли обыграть Шахтер. А теперь на очереди Реал, который снова набрал свою силу.

По мнению экспертов BETKING, ПСВ станет легкой добычей для Реала, а потому коэффициенты на точное количество предлагаются следующие: один гол - 16.00, два - 7.50, три - 5.00, четыре - 4.33, а пять и больше - 1.87.

Слован - Бетис

24 ноября | 22:00 | Тегельне поле, Братислава

Еще одна легкая прогулка для испанских клубов. Слован сейчас - худшая команда Лиги чемпионов. У команды ноль очков, а разница голов составляет минус 16. И это при том, что из европейских грандов Слован встречался только с ПСЖ.

Бетис же, в целом. Находится в хорошей форме и точно будет претендовать как минимум на выход в плей-офф. Матч против Слована не должен вызвать у команды Пеллегрини больших трудностей, а, возможно, даже наоборот предоставить пространство для ротации и отдыха ключевых футболистов. При всем уважении к Словану, конечно.

Интересно, что на этот поединок коэффициенты на тотал голов больше 3.5 и меньше 3.5 равны - по 1.90.

Фейеноорд - Порту

24 ноября | 22:00 | Де Кейп, Роттердам

В рамках первого игрового дня пройдет еще битва команд, которые находятся в самом низу таблицы. Фейеноорд и Порту имеют всего по три очка после четырех туров, но португальцы опережают соперника за счет лучшей разницы мячей.

При этом команды и находятся в совершенно разном положении. Порту уверенно доминирует в домашнем чемпионате, а Фейеноорд не может выиграть на протяжении шести матчей. Так что, матч можно считать отличным шансом для "драконов" подняться повыше в таблице.

На линии BETKING, однако, не считают португальцев абсолютным фаворитом матча. Коэффициент на победу Порту предлагается 2.40, а на успех хозяев - 2.83. Ничья получила коэффициент 3.66.

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