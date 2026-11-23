Украинский нападающий Ромы Артем Довбик, пребывающий ныне в аренде в Болонье, готов в январе вернуться в Испанию, где он ранее выступал за Жирону и становился лучшим бомбардиром Ла Лиги.

Как утверждает Cadena SER, 29-летний футболист дал согласие присоединиться во время зимнего трансферного окна к заинтересованной в его услугах Валенсии и поручил своим представителям начать работу над этим переходом.

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Теперь потенциальный трансфер будет зависеть от договоренности между клубами, в частности о досрочном прекращении аренды игрока в Болонье, где он не имеет постоянной игровой практики.

По информации источника, Довбик может пополнить состав Валенсии также на правах аренды с правом выкупа. При этом возможность полноценного приобретения нападающего летом 2027 года не будет обязательной.

Предполагается, что испанский клуб может заплатить Роме за аренду украинского форварда 1,5 миллиона евро, а также возьмет на себя половину заработной платы игрока, которая составляет около 5 миллионов евро в год.

Напомним, что в текущем сезоне Довбик принял участие только в пяти матчах в составе Болоньи, отличившись одним забитым мячом.

Ранее сообщалось, что Болонья рассматривает возможность досрочного завершения сотрудничества с Довбиком.

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