Болонья может досрочно отпустить Довбика

Будущее форварда в итальянской команде остается неопределенным, сообщает Il Resto del Carlino. Клуб не полностью удовлетворен его выступлениями и рассматривает вариант расставания уже в январе 2027 года.

Одной из главных причин сомнений Болоньи стала нехватка игровой практики Довбика. После смены тренера и прихода Раффаэле Палладино украинец пока не сумел закрепиться в команде.

Еще одним фактором является финансовый вопрос. Зарплата нападающего составляет около трех миллионов евро в год после уплаты налогов, что делает его содержание достаточно затратным для клуба.

В то же время окончательное решение относительно будущего Довбика пока не принято. Ближайшее зимнее трансферное окно может стать определяющим для дальнейшей карьеры украинца в Италии.

Напомним, права на Довбика принадлежат Роме, за которую он выступал до перехода в Болонью на правах аренды.

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