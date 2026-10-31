Болонья вырвала победу у Монцы, Довбик появился на поле в концовке
Гости открыли счет уже на шестой минуте. Густаво Варела реализовал пенальти, назначенный за нарушение Артура Теате на Дани Моте.
Хозяева отыгрались на 32-й минуте: Томмазо Побега эффектным ударом с лета замкнул подачу Хуана Миранды с углового.
Во втором тайме Болонья продолжила давление и добилась своего. На 59-й минуте Федерико Бернардески реализовал пенальти, выведя команду вперед.
Монца могла спасти матч в концовке, однако Патрик Кутроне не сумел реализовать одиннадцатиметровый удар. Голкипер Лукаш Скорупский отразил его попытку.
Довбик заменил Бернардески на 83-й минуте и помог хозяевам сохранить победный счет. Для украинца это был пятый выход на поле в текущем сезоне.
Серия А. 10-й тур. 31 октября.
Болонья — Монца — 2:1 (1:1).
Голы: Варела, 6 (пенальти), Побега, 32, Бернардески, 59 (пенальти).
Нереализованный пенальти: Кутроне, 81 (Скорупский).
Довбик вышел на замену вместо Бернардески на 83-й минуте.
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