Вайлдер договорился о бое с Опетаей в андеркарде Фьюри – Джошуа

Стороны достигли договоренности о бое, который должен состояться 11 декабря в Кардиффе (Уэльс).

Об этом 31 октября сообщил портал BoxingScene со ссылкой на информацию известного американского боксёрского журналиста Дэна Рафаэля.

Для 40-летнего Вайлдера этот бой станет возможностью продолжить возвращение на высокий уровень. Бывший чемпион мира по версии WBC в последнем поединке, состоявшемся в апреле, победил британца Дерека Чисору раздельным решением судей.

Его соперником станет 30-летний Джей Опетая, который выступает в первой тяжелой весовой категории (крузервейте). Австралиец является одним из самых опасных боксеров своего дивизиона и еще не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге.

Для встречи с Вайлдером Опетае придется подняться в супертяжелый вес. Это будет его дебют на таком уровне, причем противником станет один из самых мощных панчеров современного бокса.

Напомним, главное событие вечера состоится 11 декабря на стадионе Principality Stadium в Кардиффе. В ринге встретятся Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа.

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