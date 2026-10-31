Директор команды Усика раскрыл его планы после возвращения в тяжелый вес

Сергей Лапин, директор команды бывшего абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях Александра Усика, высказался о его возвращении в тяжелый дивизион.

По словам представителя украинского боксера, он стремится снова собрать все пояса в крузервейте, а следующий год должен стать последним в его профессиональной карьере.

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"Александр планирует вернуться в тяжелый вес в 2027 году и снова стать абсолютным чемпионом. Сначала мы рассматриваем возможность провести бой за вакантный чемпионский титул. Затем наша цель - встретиться с Давидом Бенавидесом, объединить все пояса и стать абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

Мы рассматриваем 2027 год как заключительную главу его карьеры. Он хочет завершить ее в статусе абсолютного чемпиона дивизиона, в котором впервые завоевал все пояса. Если мы собираемся это сделать, нужен комплексный подход. Первый бой - за чемпионский титул, второй - за звание абсолютного чемпиона.

Усик никогда не был природным супертяжеловесом. Тяжелый вес - его родной дивизион. Он любит вызовы, поэтому поднялся в весе, зачистил супертяжелый дивизион, а теперь возвращается домой, чтобы снова навести там порядок", - приводит слова Лапина talkSPORT.

Напомним, ранее Бенавидес подтвердил вероятность боя с Усиком.

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