iSport.ua
Русский Українська

Директор команды Усика раскрыл его планы после возвращения в тяжелый вес

Украинский боксер нацелен повторить свое наивысшее достижение в дивизионе.
Сегодня, 13:35       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Сергей Лапин, директор команды бывшего абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях Александра Усика, высказался о его возвращении в тяжелый дивизион.

По словам представителя украинского боксера, он стремится снова собрать все пояса в крузервейте, а следующий год должен стать последним в его профессиональной карьере.

Читай также: Усик вернется в тяжелый вес ради титульного поединка

"Александр планирует вернуться в тяжелый вес в 2027 году и снова стать абсолютным чемпионом. Сначала мы рассматриваем возможность провести бой за вакантный чемпионский титул. Затем наша цель - встретиться с Давидом Бенавидесом, объединить все пояса и стать абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

Мы рассматриваем 2027 год как заключительную главу его карьеры. Он хочет завершить ее в статусе абсолютного чемпиона дивизиона, в котором впервые завоевал все пояса. Если мы собираемся это сделать, нужен комплексный подход. Первый бой - за чемпионский титул, второй - за звание абсолютного чемпиона.

Усик никогда не был природным супертяжеловесом. Тяжелый вес - его родной дивизион. Он любит вызовы, поэтому поднялся в весе, зачистил супертяжелый дивизион, а теперь возвращается домой, чтобы снова навести там порядок", - приводит слова Лапина talkSPORT.

Напомним, ранее Бенавидес подтвердил вероятность боя с Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Сергей Лапин

Статьи по теме

"Великие ищут встречи с великими": Именитый тренер отреагировал на желание Усика драться с Бенавидесом "Великие ищут встречи с великими": Именитый тренер отреагировал на желание Усика драться с Бенавидесом
Усик вернется в тяжелый вес ради титульного поединка Усик вернется в тяжелый вес ради титульного поединка
Усик назвал своего фаворита в борьбе за Золотой мяч Усик назвал своего фаворита в борьбе за Золотой мяч
Объединенный чемпион тяжелого дивизиона хочет подраться с Усиком в своем весе Объединенный чемпион тяжелого дивизиона хочет подраться с Усиком в своем весе

Видео

Роналду оформил хет-трик, забив уже 985 голов в карьере
Роналду оформил хет-трик, забив уже 985 голов в карьере

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, Челси - МЮ, Милан - Интер, Бавария - Боруссия Д, поединки Барселоны, Манчестер Сити
просмотров
УПЛ: Черноморец одолел на выезде Верес, Левый Берег сыграет с Буковиной
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" проиграли Шахтеру в 1/8 финала Кубка Украины
просмотров
Ястремская потерпела поражение во втором круге турнира в Гуанчжоу
просмотров

Последние новости

Формула 121:35
Норрис опередил Антонелли на 0,001 секунды перед Гран-при Мексики
Другое21:04
Швеция направила в Еврокомиссию протест против участия российских лыжников в ЧМ-2027
Бокс20:29
Карл Джеймс Мартин нанес Давиду Пикассо второе поражение в карьере
Футзал19:50
ХИТ обыграл вице-чемпиона Испании
Европа19:15
Брайтон нанес Манчестер Сити второе подряд поражение в АПЛ
Европа18:24
Болонья вырвала победу у Монцы, Довбик появился на поле в концовке
Другое17:54
Савицкий завоевал бронзу на турнире Grand Slam в Абу-Даби
Бокс17:16
Вайлдер договорился о бое с Опетаей в андеркарде Фьюри – Джошуа
Хоккей16:32
Украина может потерять место на чемпионате мира-2027 по хоккею из-за возвращения россии
Бокс15:52
"Великие ищут встречи с великими": Именитый тренер отреагировал на желание Усика драться с Бенавидесом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK