Объединенный чемпион тяжелого дивизиона хочет подраться с Усиком в своем весе

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в тяжелом весе Давид Бенавидес поделился мыслями о возможности боя против бывшего абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона Александра Усика.

Американский боксер считает, что они могли бы устроить поединок в его весовой категории, а на его кону стояли бы три титула.

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"Когда мы говорим об Усике, я хочу отметить вот что: я не знаю, состоится наш бой в супертяжелом или в тяжелом весе. Разве Усик не освободил все свои пояса?

На мой взгляд, в тяжелом весе наш бой был бы более крупным, ведь как только я завоюю титул WBC, на кону будут стоять три пояса. Возможно, это будет один из самых больших боев в истории тяжелого веса", - приводит слова Бенавидеса Boxing News.

Напомним, ранее Бенавидес назвал Усика в числе своих потенциальных соперников.

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