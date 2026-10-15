Названы потенциальные соперники Усика после срыва боя с Уайлдером

Известный инсайдер Майк Коппинджер рассказал, кто может стать соперником бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика после срыва его боя против Деонтея Уайлдера.

По словам боксерского обозревателя, украинец рассматривает возможность трилогии с Тайсоном Фьюри, а также поединок против обладателя титулов WBA и WBO в тяжелом дивизионе Давида Бенавидеса.

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"У Александра Усика есть веская причина отказаться от своих четырех чемпионских титулов в супертяжелом весе: в преддверии этапа карьеры, когда ему исполнится 41 год, он нацелился на по-настоящему громкие бои. Среди возможных вариантов для чемпиона супертяжелого веса по версии журнала The Ring рассматривают третий бой с Тайсоном Фьюри (если тот победит Энтони Джошуа) и поединок с Давидом Бенавидесом", - написал Коппинджер в сети X.

Напомним, ранее Усик планировал устроить бой с Деонтеем Уайлдером в марте 2027 года, однако недавно стало известно, что переговоры о поединке с американским экс-чемпионом провалились.

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