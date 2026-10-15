iSport.ua
Русский Українська

Названы потенциальные соперники Усика после срыва боя с Уайлдером

Украинский экс-абсолют рассматривает два варианта громких поединков.
Сегодня, 20:55       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Известный инсайдер Майк Коппинджер рассказал, кто может стать соперником бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика после срыва его боя против Деонтея Уайлдера.

По словам боксерского обозревателя, украинец рассматривает возможность трилогии с Тайсоном Фьюри, а также поединок против обладателя титулов WBA и WBO в тяжелом дивизионе Давида Бенавидеса.

Читай также: Фьюри рассказал, когда может состояться третий бой с Усиком

"У Александра Усика есть веская причина отказаться от своих четырех чемпионских титулов в супертяжелом весе: в преддверии этапа карьеры, когда ему исполнится 41 год, он нацелился на по-настоящему громкие бои. Среди возможных вариантов для чемпиона супертяжелого веса по версии журнала The Ring рассматривают третий бой с Тайсоном Фьюри (если тот победит Энтони Джошуа) и поединок с Давидом Бенавидесом", - написал Коппинджер в сети X.

Напомним, ранее Усик планировал устроить бой с Деонтеем Уайлдером в марте 2027 года, однако недавно стало известно, что переговоры о поединке с американским экс-чемпионом провалились.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик дэвид бенавидес

Статьи по теме

Менеджер Уайлдера назвал причину срыва боя с Усиком Менеджер Уайлдера назвал причину срыва боя с Усиком
Переговоры о бое Усик - Уайлдер провалились Переговоры о бое Усик - Уайлдер провалились
Фьюри стремится устроить третий бой с Усиком, считая себя победителем двух предыдущих Фьюри стремится устроить третий бой с Усиком, считая себя победителем двух предыдущих
Бразильский талант официально станет пилотом Хаас в сезоне-2027 Бразильский талант официально станет пилотом Хаас в сезоне-2027

Видео

Шахтер - АЕК 3:1: видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Шахтер - АЕК 3:1: видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: 2-й тур Лиги Европы, старт Лиги конференций, матчи Милана, Ювентуса, Марселя
просмотров
Свитолина узнала соперницу на турнире в Ухане
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Формула 123:12
Бразильский талант официально станет пилотом Хаас в сезоне-2027
Лига конференций22:20
Лига конференций: Аякс уступил Хайдуку, победы Трабзонспора, Монако и Панатинаикоса
Лига Европы22:10
Лига Европы: Лион одолел Кристал Пэлас, разгромы от Милана и Байера, Бенфика встретится с Селтиком
Лига Европы21:52
Милан с хет-триком 19-летнего Сиссе разобрался в гостях с Зальцбургом
Бокс20:55
Названы потенциальные соперники Усика после срыва боя с Уайлдером
Лига Европы19:18
Украинский вингер дебютирует в еврокубках за Сандерленд
Лига Европы18:46
Трубин будет защищать ворота Бенфики в ближайшем матче Лиги Европы
Лига Чемпионов17:55
Автор хет-трика из Ливерпуля признан игроком недели в Лиге чемпионов
НХЛ15:45
НХЛ: Вашингтон обошел Монреаль, Колорадо уступили Далласу
Лига Чемпионов15:22
Капитан Интера получил травму и пропустит матч с Шахтером
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK