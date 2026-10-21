Объединенный чемпион тяжелого веса подтвердил вероятность боя с Усиком

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в тяжелом весе Давид Бенавидес рассказал о своих планах после ближайшего боя против обладателя титула WBC Михала Чеслака.

По словам американского боксера, он планирует выйти в ринг против Джея Опетайи и Артура Бетербиева, а также хочет устроить поединок с бывшим абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона Александром Усиком.

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"После поединка с Чеслаком я подпишу контракт на три боя. Мы обсуждаем поединки с Джеем Опетайей, Артуром Бетербиевым и, возможно, Александром Усиком. Бои с Опетайей и Бетербиевым состоятся в тяжелом весе. А вот насчет боя с Усиком у меня есть некоторые сомнения. Он может состояться либо в тяжелом, либо в супертяжелом весе.

Это три отличных поединка, которые должны состояться, и они состоятся. Я не просто бросаю слова на ветер, обещая подраться с этими парнями, а потом не дерусь. Я собираюсь выйти против них, потому что именно с ними я хочу сразиться. Мне нужны Опетайя, Бетербиев и Усик", - приводит слова Бенавидеса BoxingScene.

Напомним, ранее были названы потенциальные соперники Усика после срыва боя с Деонтеем Уайлдером.

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