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"Зачем Усику снова бить того, кого он уже побеждал дважды?": в США раскритиковали трилогию с Дюбуа

Американский журналист Кен Хисснер усомнился в целесообразности третьего поединка Александра Усика с Даниэлем Дюбуа и назвал альтернативных соперников для украинского чемпиона.
Вчера, 22:35       Автор: Сергей Носенко
Усик і Дюбуа / Getty Images
Усик і Дюбуа / Getty Images

Интерес к трилогии возрос после того, как Дюбуа во втором раунде нокаутировал Фабио Уордли и сохранил титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе. Однако, по мнению Хисснера, потенциальный третий бой гораздо важнее для британца, чем для Усика.

"Сколько Усик выиграет, победив того, кого он уже дважды останавливал?" — задается вопросом журналист.

Хисснер считает, что украинцу стоит рассмотреть соперников, с которыми он еще не встречался. Одним из таких вариантов был Деонтей Уайлдер, однако переговоры об организации боя, по информации журналиста, завершились безрезультатно.

Среди других возможных оппонентов автор назвал Тайсона Фьюри и Дэвида Бенавидеса. Перспективы третьего поединка с Фьюри могут зависеть от его запланированного на 11 декабря боя с Джошуа.

Бенавидес, в свою очередь, предложил бы Усику совершенно новый вызов.

При этом Хисснер не считает, что победа над Уордли сняла все вопросы к Дюбуа. Британцу еще предстоит доказать, что он способен справиться с передвижениями Усика и не позволить украинцу контролировать темп боя.

"Следующий бой Усика должен означать больше, чем просто известное имя или еще один чемпионский пояс", — подчеркнул журналист.

Напомним, Фьюри привлек к подготовке к бою с Джошуа его бывшего соперника

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Дэниел Дюбуа

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