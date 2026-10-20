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Фьюри привлек к подготовке к бою с Джошуа его бывшего соперника

Британский боксер продолжает подготовку к долгожданному поединку с соотечественником Энтони Джошуа.
Сегодня, 18:15       Автор: Сергей Носенко
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Одним из спарринг-партнеров Тайсона Фьюри стал американский супертяжеловес Джаррелл Миллер, который в свое время должен был выйти на ринг против Эй Джея.

Фьюри готовится к предстоящему противостоянию в боксерском клубе Delray Boxing Club в Майами. В тренировочном лагере ему помогают тренер ШугарХилл Стюард и специалист по физической подготовке Кристиан Блэклок.

Ранее "Цыганский король" провел несколько раундов спарринга с Джо Джойсом. Теперь к подготовке присоединился Миллер — один из претендентов на высокие позиции в супертяжелом весе.

Фьюри опубликовал в социальных сетях черно-белые фотографии совместной тренировки с американцем, сопроводив их благодарностью участникам занятия.

При этом Миллер уже не впервые помогает британцу готовиться к важным поединкам. В частности, они спарринговали перед защитой титула WBC в бою Фьюри против Диллиана Уайта в 2022 году.

Сам британец ранее рассказывал, что их первая совместная тренировка состоялась еще в 2011 году. По словам Фьюри, тогда он отправил американца домой уже после первого дня спаррингов, поскольку семь раз отправил его в нокдаун. Впрочем, позднее боксеры продолжили сотрудничество.

Миллер должен был встретиться с Джошуа в июне 2019 года на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Однако бой сорвался после того, как американец провалил три допинг-теста. В пробах обнаружили запрещенные вещества, включая GW1516, гормон роста человека и ЭПО.

Напомним, Шакур прекратил сотрудничество с Zuffa Boxing, не проведя ни одного боя.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: миллер Фьюри - Джошуа

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