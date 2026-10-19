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Шакур прекратил сотрудничество с Zuffa Boxing, не проведя ни одного боя

Чемпион четырех дивизионов покинул организацию спустя три месяца после подписания контракта.
Вчера, 23:32       Автор: Игорь Мищук
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Шакур Стивенсон (25-0, 11 КО) ушел из Zuffa Boxing, так и не проведя ни одного боя под эгидой организации.

О прекращении сотрудничества рассказал сам 29-летний американский покоритель четырех дивизионов.

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"Я работал как проклятый, оставался сосредоточенным, восемь недель провел в тренировочном лагере, готовясь к боям, которые, как мне обещали, должны были состояться, но так и не состоялись.

Что есть, то есть - таков уже боксерский бизнес. Я ни на кого не держу зла, но попросил разорвать отношения с Zuffa Boxing, и на этих выходных мою просьбу удовлетворили.

Теперь я официально свободный агент. Беру свою карьеру в собственные руки, запускаю собственную промоутерскую компанию и готов сотрудничать с другими промоутерами, которые серьезно относятся к моему будущему. Я хочу проводить самые громкие бои в легком или первом полусреднем весе - именно в последнем я владею титулом.

Никто из этих парней не сможет меня победить. Дайте мне год-два, и мы дойдем до полусреднего. Меня уже подталкивают к переходу в этот вес. Я перейду туда, но тогда, когда сам решу, а не когда этого захочет кто-то другой. Вскоре я стану лучшим бойцом P4P. Я открыт к совместным промоушенам и сотрудничеству с любыми трансляторами", - приводит слова Стивенсона The Ring.

Напомним, что Стивенсон подписал контракт с Zuffa Boxing всего три месяца назад. Свой последний бой Шакур провел в январе этого года, в котором одолел единогласным решением судей Теофимо Лопеса, завоевав титула WBO в первом полусреднем весе и покорив четвертый для себя дивизион.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шакур Стивенсон

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