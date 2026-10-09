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Хэйни и Стивенсон близки к мегафайту: названы дата и место боя

Американские боксеры Девин Хэйни и Шакур Стивенсон могут провести поединок 28 ноября в Атланте.
Сегодня, 20:34       Автор: Сергей Носенко
Дэвин Хэйни / Getty Images
Дэвин Хэйни / Getty Images

О возможных сроках и месте проведения боя рассказал отец Хэйни Билл в интервью Tru Media Podcast.

"Их команде предложили провести бой 28 ноября в Атланте в весе до 145 фунтов. Предложение о бое в ноябре остается в силе", — заявил Билл Хэйни.

Одним из главных препятствий в переговорах был весовой лимит. Хэйни изначально хотел провести поединок в полусреднем весе — до 147 фунтов (66,7 кг) — без ограничения на набор веса после официального взвешивания. На кону мог оказаться его титул WBO в этой категории.

Стивенсон, который выступает в первом полусреднем весе и является чемпионом WBO, настаивал на лимите в 144 фунта (65,3 кг). В итоге стороны пришли к компромиссу на отметке 145 фунтов (около 65,8 кг).

Оба боксера подходят к возможному поединку после чемпионских побед. Хэйни в ноябре 2025 года победил Брайана Нормана-младшего единогласным решением судей и завоевал титул WBO в полусреднем весе. Стивенсон в январе 2026-го уверенно выиграл у Теофимо Лопеса и стал чемпионом WBO в первом полусреднем весе.

Несмотря на продвижение переговоров и согласование весового лимита, официального объявления о проведении боя пока нет.

Напомним, билеты на бой Фьюри — Джошуа распродали менее чем за 40 минут.

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