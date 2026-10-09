iSport.ua
Русский Українська

Бой Фьюри — Джошуа распродали менее чем за 40 минут

В онлайн-очереди на момент начала продаж находились более 500 тысяч болельщиков.
Сегодня, 16:33       Автор: Сергей Носенко
Фьюри - Джошуа / Getty Images
Фьюри - Джошуа / Getty Images

Билеты на поединок между бывшими чемпионами мира в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа были распроданы менее чем за 40 минут.

Самые дорогие билеты на бой стоили 13 128 фунтов стерлингов. При этом места в последних рядах обходились в 228,20 фунта, а билеты на уровне ринга начинались от 1600 фунтов.

Высокие цены вызвали недовольство некоторых болельщиков в социальных сетях. Часть фанатов также пожаловалась на проблемы с покупкой билетов через Ticketmaster.

Поединок Фьюри и Джошуа состоится 11 декабря 2026 года на стадионе Principality в Кардиффе, который вмещает около 80 тысяч зрителей. На кону будет стоять вакантный титул WBA Super в супертяжелом весе.

Для 38-летнего Фьюри и 36-летнего Джошуа этот бой станет первой очной встречей на профессиональном ринге после многолетнего соперничества.

Напомним, Фьюри стремится устроить третий бой с Усиком, считая себя победителем двух предыдущих

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фьюри - Джошуа

Статьи по теме

"Увидеть летающую корову проще": отец Тайсона Фьюри объяснил, почему не придет на бой с Джошуа "Увидеть летающую корову проще": отец Тайсона Фьюри объяснил, почему не придет на бой с Джошуа
Хирн - об объединительном бое Фьюри - Джошуа: Зачем нужен еще один реванш? Давайте сделаем это Хирн - об объединительном бое Фьюри - Джошуа: Зачем нужен еще один реванш? Давайте сделаем это
Шахтер выпустил на поле бывшего игрока Дженоа Шахтер выпустил на поле бывшего игрока Дженоа
15-летняя украинка вышла в полуфинал турнира в Тунисе 15-летняя украинка вышла в полуфинал турнира в Тунисе

Видео

Украина - Венгрия 1:2: видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
Украина - Венгрия 1:2: видео голов и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" проведут второй матч с Венгрией в Лиге наций
просмотров
Футбол сегодня: возвращение европейского клубного футбола
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла позиции после матчей Лиги наций, оказавшись ниже россиян
просмотров
Свитолина не сумела пробиться в полуфинал турнира в Пекина
просмотров

Последние новости

Украина18:45
Шахтер выпустил на поле бывшего игрока Дженоа
Теннис18:10
15-летняя украинка вышла в полуфинал турнира в Тунисе
Украина17:39
Шахтер разгромил Верес и возглавил турнирную таблицу УПЛ
Формула 116:59
"Я — Сатана": Вольфф ответил хейтерам, обвиняющим Mercedes в предвзятости к Расселлу
Бокс16:33
Бой Фьюри — Джошуа распродали менее чем за 40 минут
Формула 115:34
Формула-1 намерена ужесточить правила задних антикрыльев
Европа14:24
Барселона потеряла свою звезду
Другие13:53
Галичанка потеряла своего капитана на долгий срок
Формула 113:20
Гран-при Сингапура: Расселл стал быстрейшим на первой и единственной практике
Формула 112:55
Расселл стартует последним на Гран-при Сингапура
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK