Бой Фьюри — Джошуа распродали менее чем за 40 минут

В онлайн-очереди на момент начала продаж находились более 500 тысяч болельщиков.

Билеты на поединок между бывшими чемпионами мира в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа были распроданы менее чем за 40 минут.

Самые дорогие билеты на бой стоили 13 128 фунтов стерлингов. При этом места в последних рядах обходились в 228,20 фунта, а билеты на уровне ринга начинались от 1600 фунтов.

Высокие цены вызвали недовольство некоторых болельщиков в социальных сетях. Часть фанатов также пожаловалась на проблемы с покупкой билетов через Ticketmaster.

Поединок Фьюри и Джошуа состоится 11 декабря 2026 года на стадионе Principality в Кардиффе, который вмещает около 80 тысяч зрителей. На кону будет стоять вакантный титул WBA Super в супертяжелом весе.

Для 38-летнего Фьюри и 36-летнего Джошуа этот бой станет первой очной встречей на профессиональном ринге после многолетнего соперничества.

Напомним, Фьюри стремится устроить третий бой с Усиком, считая себя победителем двух предыдущих

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