Фьюри стремится устроить третий бой с Усиком, считая себя победителем двух предыдущих

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в очередной раз рассказал о намерении устроить трилогию с экс-абсолютом дивизиона Александром Усиком.

Британский боксер верит, что выиграл предыдущие два боя, и считает, что украинец также сомневается в однозначности своих побед.

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"Я точно знаю, что хочу реванша с ним, третьего боя, потому что в глубине души уверен, что выиграл те предыдущие поединки. Но по какой-то причине победу отдали ему.

И он тоже этого хочет. Потому что он тоже боец. Он думает: "Черт побери, выиграл я эти бои или нет?" Он даже признал на камеру: "Бой был очень равным. Если бы победу отдали ему, я бы не спорил". Ну что ж. Мы оба чувствуем.

Слушайте, победа досталась ему. Он честно ее добыл, удачи ему. Я не желаю ему ничего плохого. Но я хочу получить шанс все исправить. И каким бы это был финал карьеры: побить этого неудачника Энтони Джошуа в Кардиффе на глазах у 80 тысяч зрителей, а потом поехать в Мэдисон-сквер-гарден и наконец взять реванш у кролика", - сказал Фьюри в комментарии The Ring.

Ранее менеджер Фьюри назвал условие для третьего боя с Усиком.

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