Украинцы оформили один из голов.

В воскресенье, 22 ноября, Жирона принимала дома Эйбар. В стартовом составе каталонцев вышли Владислав Ванат и Александр Пищур

Именно украинцы вдвоем оформили первый гол. На 36-й минуте Пищур ворвался в штрафную, перекинул мяч Ванату, который и отправил его в ворота.

Интересно, что это их первый совместный гол за испанский клуб.

До конца тайма Эйбар сравнял за счет пенальти, но во втором тайме Жирона все же вырвала победу благодаря голу Эрнандеса.

С 27-ю очками Жирона поднялась на третью строчку Сегунды, опередив по разнице мячей Гранаду. От лидера, Кастельйона, каталонцев отделяют шесть очков.

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