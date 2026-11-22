Как минимум до марта 2027 года рф и белорусь не сможет играть в турнирах.

Совет ФИБА Европы продолжил санкции против росийских и белоруских команд.

Такое решение было принято на очередном заседании Совета в Гамбурге, Германия.

Таким образом команды стран-террористов останутся вне турниров под эгидой ФИБА минимум до марта 2027 года.

При этом, напомним, что в сентябре были допущены отдельные игроки и специалисты из рф и белоруси.

Ранее также сообщалось, что запуск НБА Европы находится под угрозой срыва.

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