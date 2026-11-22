Тренер стал лишь шестым специалистом с таким показателем.

Главный тренер Ювентуса Лучано Спаллетти провел юбилейный матч в чемпионате.

Игра 12-го тура Серии А против Венеции стала для итальянского специалиста 600-й в высшем дивизионе.

Ранее Спаллетти также работал с Наполи, Интером, Удинезе, Эмполи и Ромой.

67-летний тренер стал лишь шестым специалистом, который достиг этой отметки в Серии А.

Больше него провели матчей только Джан Пьеро Гасперини (626), Нильс Лидхольм (635), Джованни Трапаттони (689), Нерео Рокко (752) и Карло Маццоне (792).

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