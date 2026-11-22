Француз проводит уже седьмой результативный матч.

Хавбек Милана Адриен Рабьо повторил достижение Кака.

Накануне, Милан разгромил Фрозиноне на своем поле, а сам француз отличился двумя ассистами.

Для Рабьо это была седьмая подряд игра, в которой он отличился результативными действиями. На этом отрезке у хавбека 4+5.

Подобное в последний раз сумел продемонстрировать Кака в 2007 году.

Отметим, что команда Аморима выиграла пять мачтей из шести и сейчас идет на 4-м месте в Серии А.

Ранее также сообщалось, что Лучано Спаллетти провел юбилейный матч в Серии А.

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