Главный тренер Манчестер Юнайтед Маурисио Почеттино стал обладателем неприятного антирекорда.

Напомним, что в первой игре аргентинца во главе новой команды он был разгромлен Ливерпулем на Энфилде.

На старте матча Йоро получил красную карточку, а Собослаи и Виртц быстро забили два гола.

Таким образом. Почеттино стал первым тренером в истории АПЛ, чья команда в дебютной игре получила красную карточку и два гола в первом же тайме.

Ранее также сообщалось, что Лучано Спаллетти провел юбилейный матч в Серии А.

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