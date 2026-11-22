В воскресенье, 22 ноября, Ливерпуль принимал дома Манчестер Юнайтед.

Манкунианцы сразу начали катастрофически. Лени Йоро заработал красную карточку и опасный штрафной, с которого Собослаи открыл счет.

А еще через пару Виртц сразу же забил второй гол после отличного прохода Нгумохи. Почеттинроо перевел команду на пять защитников, и это позволило сохранить счет в первом тайме.

Однако во втором Ливерпуль безраздельно властвовал на поле. Манкунианцы могли только защищаться, но Нгумоха нашел шанс для собственного гола.

Ламменсу пришлось немало поработать, бельгиец спас команду от нескольких голов, но в концовке матча Муньос все же довел счет до разгромного.

Статистика матча Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 11-го тура АПЛ

Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0

Голы: Собослаи, 10, Виртц, 13, Нгумоха, 66, Муньос, 82

Ожидаемые голы (xG): 4.38 - 0.60

Владение мячом: 64% - 36%

Удары: 28 - 10

Удары в створ: 11 - 4

Угловые: 15 - 5

Фолы: 15 - 7

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