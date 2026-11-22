Испанец встал в один ряд с легендами.

Испанский теннисист Карлос Алькарас стал чемпионом ATP Finals-2026.

В финальном матче испанец встретился с Александром Зверевым, обыграв того в двух сетах.

В первом сете Алькарас уверенно доминировал и выиграл 2:6, а вот во втором уже пришлось попотеть.

При счете 1:4 испанец отпустил игру и позволил Звереву перевести все в тай-брейки. Однако там уже Алькарас собрался и додавил соперника.

Интересно, что для испанца это первый титул Итогового турнира, и благодаря нему он повторил несколько достижений.

Алькарас, вместе с Джоковичем, Федерером и Агасси сумел выиграть все грэнд-слемы и ATP Finals. А также вместе с Циципасом и Синнером - выиграть молодежный и взрослый Итоговый турнир.

ATP Finals. Финал

Александр Зверев (Германия, 1) — Карлос Алькарас (Испания, 3) 0:2 (2:6, 6:7(7))

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