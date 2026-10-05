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Менеджер Фьюри назвал условие для третьего боя с Усиком

Представитель британского боксера подтвердил намерение устроить еще один поединок с украинцем.
Сегодня, 16:58       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Спенсер Браун, менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, рассказал о его планах.

По словам представителя британского боксера, в случае его победы в ближайшем поединке против Энтони Джошуа они хотели бы устроить третий бой с экс-абсолютом дивизиона Александром Усиком.

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"По контракту прописан один бой с Джошуа. Один большой бой. Все с самого начала планировалось именно под это. Я не говорю, что второго боя не может быть. Но если Тайсон победит, мы бы хотели также вернуться к делам с Усиком.

Они все уже близки к завершению карьеры. Кто бы тут ни проиграл, куда ему дальше двигаться? Это сложный вопрос. Куда им деваться после этого? Кто победит, для того история продолжается. А тот, кто проиграет, должен будет серьезно задуматься, что делать дальше и когда именно ставить точку", - приводит слова Брауна Sky Sports.

Напомним, что бой Фьюри - Джошуа состоится 11 декабря на арене Principality Stadium в Кардиффе, Уэльс, а на его кону будет стоять титул WBA Super.

Ранее Фьюри рассказал, когда может состояться третий бой с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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