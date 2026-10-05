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"Увидеть летающую корову проще": отец Тайсона Фьюри объяснил, почему не придет на бой с Джошуа

Джон, отец бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри заявил, что не будет присутствовать на поединке сына с Энтони Джошуа.
Сегодня, 14:55       Автор: Сергей Носенко
Фьюри и Джошуа / Getty Images
Фьюри и Джошуа / Getty Images

Джон Фьюри решил не ехать на бой в Кардиффе, хотя признал, что его отношения с сыном сейчас наладились.

Он объяснил свое решение тем, что не хочет находиться рядом с людьми, которые будут задействованы в организации поединка.

"Скажу вам, у вас больше шансов увидеть летающую корову, чем то, что я буду этим заниматься. Мне не нравятся люди, которые там будут, и я знаю, что могут произойти несчастные случаи. Я не имею к этому отношения, поэтому не хочу идти на бой", — сказал Джон Фьюри.

Вместо этого он собирается дождаться результата поединка от других людей.

"Я буду делать то же, что и его мать. Подожду, пока кто-нибудь не скажет мне, кто выиграл бой", — добавил отец Тайсона.

Отношения Джона Фьюри с сыном Тайсоном в последние годы были непростыми: отец неоднократно критиковал его решение продолжать карьеру.

Напомним, Фьюри и Джошуа впервые официально встретятся на ринге 11 декабря в Кардиффе. Поединок станет одним из самых ожидаемых в современном британском боксе.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фьюри - Джошуа

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