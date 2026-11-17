Его возвращение на ринг предварительно планируется на начало 2027 года.

Как сообщает BoxingScene, представитель, близкий к ситуации, подтвердил, что 47-летнего Пакьяо не будет в карде боксерского вечера 11 декабря в Кардиффе. По информации источника, филиппинец может определиться со следующим соперником в течение ближайшей недели.

Изначально Пакьяо рассматривался как один из главных участников андеркарда. Обсуждался даже его поединок с непобежденным американцем Шакуром Стивенсоном. Однако сторонам не удалось договориться о финансовых условиях.

Позже организаторы рассматривали вариант боя филиппинца с бывшим чемпионом мира Джо Кординой. Однако и эти переговоры не завершились соглашением.

Среди потенциальных соперников Пакьяо в начале 2027 года называют британца Конора Бенна, который ранее претендовал на чемпионский титул в полусреднем весе.

Мэнни Пакьяо — чемпион мира в восьми весовых категориях. Свой последний поединок он провел в июле 2025 года против Марио Барриоса. Встреча завершилась вничью, после чего филиппинец не выходил на ринг.

Напомним, ранее украинец Игорь Семончук завоевал титул WBO.

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