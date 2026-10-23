Пакьяо может подраться в андеркарде боя Фьюри – Джошуа

Одним из возможных соперников 47-летнего спортсмена стал бывший чемпион мира Джо Кордина из Уэльса.

О том, что сторона Кордины согласовала условия боя, сообщил промоутер Эдди Хирн. Поединок может состояться 11 декабря в Кардиффе.

"Мы согласовали условия боя с Мэнни Пакьяо. Но мы не знаем, состоится ли он. Со своей стороны мы согласились на этот поединок", — заявил Хирн на пресс-конференции.

Ранее в качестве потенциального соперника Пакьяо рассматривался американец Шакур Стивенсон, однако этот вариант не реализовался. Организаторы также изучали кандидатуры бывших чемпионов мира Дэнни Гарсии и Амира Хана.

Пакьяо в последний раз выходил на ринг в июле 2025 года, когда встретился с Марио Барриосом в поединке за титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе. Бой завершился ничьей, и Барриос сохранил пояс.

Напомним, объединенный чемпион тяжелого дивизиона хочет подраться с Усиком в своем весе

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