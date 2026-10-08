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Амир Хан подтвердил переговоры о бое с Мэнни Пакьяо

Бывший чемпион мира Амир Хан может вернуться на ринг ради долгожданного поединка с легендарным Мэнни Пакьяо.
Сегодня, 20:17       Автор: Сергей Носенко
Амир Хан / Getty Images
Амир Хан / Getty Images

39-летний британец продолжает рассматривать возможность возвращения ради большого боя. Хан не выходил на ринг с февраля 2022 года, когда проиграл техническим нокаутом Келлу Бруку.

По словам Хана, в настоящее время действительно ведутся переговоры о его поединке с Пакьяо.

"Я видел некоторые цифры, и они меня устраивают. Я видел место проведения, и оно меня устраивает", — сказал Хан.

При этом боксер опроверг информацию о том, что его поединок с Пакьяо может состояться 11 декабря в Кардиффе в рамках вечера боя Тайсон Фьюри — Энтони Джошуа.

"Нет. Это слухи. Даже если бы речь шла об этом вечере, я бы не был к этому готов, и не думаю, что Мэнни тоже. Мы оба путешествовали и, очевидно, не возвращались в тренировочный лагерь. Это всего около девяти недель. Я не знаю, откуда это взялось", — объяснил Хан.

Пакьяо изначально должен был провести бой с Шакуром Стивенсоном в андеркарде Фьюри — Джошуа, однако эти планы сорвались. Хан оказался среди потенциальных кандидатов на замену.

Хан хотел встретиться с Пакьяо еще с 2016 года, когда их возможный поединок впервые не состоялся. Если бой все же организуют, наиболее вероятным сроком его проведения называют начало 2027 года.

Напомним, Фьюри стремится устроить третий бой с Усиком, считая себя победителем двух предыдущих.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Амир Хан Мэнни Пакьяо

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