"Мы на финишной прямой": Мейвезер рассказал об организации реванша с Пакьяо

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер высказался об организации реванша против экс-обладателя титулов в восьми дивизионах Мэнни Пакьяо.

Американский боксер выразил уверенность, что в ближайшее время все должно быть согласовано.

"В данный момент многие будут задавать вопросы по поводу боя с Пакьяо. У нас есть много новых компаний, много новых лиц и Netflix. Я искренне верю, что мы устроим этот поединок.

Я думаю, что мы уже на финишной прямой к организации боя с Пакьяо. Я считаю, что в ближайшие 48 часом мы должны согласовать этот поединок", - приводит слова Мейвезера The Ring.

Напомним, изначально планировалось, что реванш Мейвезер - Пакьяо должен был пройти 19 сентября на арене The Sphere в Лас-Вегасе. Однако недавно появилась информация, что бой могут перенести на другую арену и он состоится в середине августа.

